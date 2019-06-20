Грузинская оппозиция потребовала отставки спикера парламента из-за появления в его кресле российского депутата

Из-за скандала Межпарламентская ассамблея православия, проходившая в Тбилиси, досрочно завершила сессию.

Сессия, на которую съехались делегаты из более чем 20 стран мира, в том числе из России, закрылась раньше времени в связи с угрозой членам и руководству ассамблеи. Об этом сообщил Интерфаксу президент организации и одновременно депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он отметил, что пока об отъезде из Грузии речь не идет. Между тем, согласно последней информации, члены российской делегации во главе с Гавриловым под усиленной охраной полиции покинули здание гостиницы Radisson и направились в сторону Тбилисского международного аэропорта. Телекомпания «Рустави 2» показала кадры, на которых несколько десятков радикально настроенных граждан пытались прорваться к российским депутатам, но после безуспешных попыток, стали бросать в их сторону яйца. Тем временем, вход в парламент Грузии оцепила полиция. В здание никого не пускают. Работа законодательного органа парализована. Внутри находятся депутаты оппозиционных фракций. Они требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Несколько сот их сторонников митингуют у входа. Протестующие обвиняют спикера в том, что именно с его ведома этим утром в здании парламента открылась сессия Межпарламентской ассамблеи православия, на которой председательствовал российский депутат. Возмущение оппозиции вызвало его появление в кресле спикера. Во время перерыва они забаррикадировали трибуну, заявив, что Гаврилов туда больше не пройдет. Его обвинили в том, что он агент российских спецслужб и участвовал в конфликтах в Абхазии, Южной Осетии, Крыму и Сирии. Некоторые использовали грубую и нецензурную лексику в адрес российской делегации.

Заседание пришлось прервать. Российские депутаты под охраной покинули здание. Кобахидзе, который сейчас находится с визитом в Баку, заявил, что ничего не знал о председательстве российского депутата. При этом, он назвал «абсолютно неприемлемым» его выступление с места спикера парламента Грузии.

Грузинские организаторы мероприятия пообещали извиниться перед народом за его проведение в парламенте Грузии.