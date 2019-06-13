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Эксклюзив Эха 18:15, 20 июня 2019

Мосгорсуд признал законным продление ареста обвиняемому в шпионаже Полу Уиллану до конца лета

Сам он сегодня попросил Дональда Трампа о помощи.

Также Уиллан считает. Что более активную позицию должны занять главы Канады, Ирландии и Великобритании  — он гражданин четырех стран.

Адвокат Уиллана, Владимир Жеребенков сказал «Эху Москвы», что сейчас на условия содержания в СИЗО его подзащитный не жалуется.

Сегодня, кстати, Уиллан пожаловался, что не получает всю почту, а также поздравил с днем рождения свою собаку.



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