Мосгорсуд признал законным продление ареста обвиняемому в шпионаже Полу Уиллану до конца лета

Сам он сегодня попросил Дональда Трампа о помощи.

Также Уиллан считает. Что более активную позицию должны занять главы Канады, Ирландии и Великобритании — он гражданин четырех стран.

Адвокат Уиллана, Владимир Жеребенков сказал «Эху Москвы», что сейчас на условия содержания в СИЗО его подзащитный не жалуется.

Сегодня, кстати, Уиллан пожаловался, что не получает всю почту, а также поздравил с днем рождения свою собаку.