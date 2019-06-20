Сегодня Европейский совет продлил санкции в отношении России до 23 июня 2020 года

Европейский совет подчеркивает, что санкции были введены в марте 2014 года как реакция на сознательную дестабилизацию Украины со стороны России. Среди них – замораживание финансовых вложений и собственности 170 лиц и 44 предприятий, обвиняемых в действиях, подрывающих территориальную неприкосновенность, суверенитет и независимость Украины. Этим же российским гражданам запрещено получать визы в страны Евросоюза.

Лицам и фирмам из ЕС не разрешено покупать и продавать акции пяти российских госбанков, трех энергоконцернов и трех оборонных предприятий, а также их дочерних фирм. Пяти госбанкам запрещено предоставлять европейские кредиты. Эмбарго вынесено на импорт и экспорт вооружения. Запрещен также вывоз в Россию военных технологий, оборудования и товаров, которые могут использоваться в мирной и в оборонной промышленности. Особое разрешение требуется для экспорта технологий и установок для нефтедобычи в Россию. Под запретом находится и ряд проектов в этой отрасли.

Гражданам и предприятиям из ЕС запрещен ввоз товаров из Крыма или Севастополя и инвестиции на аннексированных территориях. Эмбарго наложено на вывоз в Крым товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций и энергии, а также все связанные с этим проекты. Под запретом находятся сделки с недвижимостью и продажа турпоездок на полуостров. Круизные теплоходы Евросоюза не имеют право приставать в крымских гаванях.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что санкции могут быть отменены лишь после того, как Крым будет возвращен Украине и в рамках «минского процесса» будет восстановлен ее суверенитет.