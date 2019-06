Путин: У России есть своя версия крушения малазийского Боинга на востоке Украины, однако ее никто не хочет слушать

У России есть своя версия крушения малазийского Боинга на востоке Украины, однако ее никто не хочет слушать, — сказал сегодня Владимир Путин. Без диалога не будет полноценного ответа о виновниках трагедии, — подчеркнул он.

Запад не должен закрывать глаза на опосредованную роль России в гибели малазийского Боинга под Донецком и должен всеми способами добиться от Москвы выдачи россиян — подозреваемых в причастности к этой трагедии. Так реагируют западные СМИ на промежуточные итоги расследования катастрофы.

Судьба МН17 — это символ посягательства на правду; это не только символ сбитого самолёта, но и попытка манипуляции всеми возможными истинами," — констатирует голландская De Volkskrant. Газета The New York Times называет поведение Москвы «ложью путинского Кремля» и добавляет к списк, кроме MH-17, попытку отравления Сергея Скрипаля и убийство Александра Литвиненко, а также историю про невмешательство России в американские выборы и использование допинга на сочинской Олимпиаде. Издание идёт дальше следственной группы и пишет, что ответственность несут не эти четверо подозреваемых, а и сама Москва, которая, конечно же, отрицает свою причастность — и продолжить играть роль жертвы интриг Запада. Который, в свою очередь, скорее всего пошумит немного, а затем снова отправится в Россию заниматься бизнесом. «Этого нельзя допустить, — требует The New York Times, называя произошедшее «убийством 298 человек, совершённом кремлёвскими агентами в ходе грязной войны». Нужен честный, справедливый и открытый суд, — говорится в статье. Правда, — отмечает в своей редакционной статье британская Financial Times, — шансов на то, что Россия пойдет на встречу, практически нет. Она останется в положении «осаждённой крепости», предполагает издание. Ей вторит немецкая Deutschlandfunk: «Этот случай — ещё один вопиющий пример поведения России в целом: ей наплевать на международные правила и международное право — и тем самым она представляет собой постоянную угрозу для мира в Европе. Об этом стоит чётко заявить тем, кто призывает к ослаблению санкций».

Впрочем, сейчас ЕС даже в этом плане -— не выглядит таким сплочённым, как это было раньше, — пишут некоторые издания. К примеру, американская The Washington Post обращает внимание на то, что за последнее время отношение к России на Западе стало улучшаться — и причиной этому проникновение во власть дружественных Кремлю популистов. Венгерский премьер Виктор Орбан осуждает антироссийскую политику санкций, ту же позицию разделял вице-канцлер Австрии, премьер Италии настаивает на том, что санкции против Москвы вредят итальянскому бизнесу. В таком случае, ключевую роль в решении этой проблемы должны играть Штаты (вплоть до того, чтобы выкрасть подозреваемых с территории России), — такое предложение содержится в статье американской Washington Examiner. Во-первых, в катастрофе погибли граждане ключевых союзников Америки — Австралии и Нидерландов; во-вторых, у Штатов есть опыт в организации спецопераций по выслеживанию и поимке террористов; в-третьих, Вашингтон ранее не вмешивался в эту ситуацию и сейчас он просто обязан это сделать, чтобы не потерять свой авторитет. Наверняка, такая спецоперация коммандос вызовет гнев и критику со стороны Владимира Путина, но она «поставит на место Москву и даст Кремлю понять, что каждый его шаг против международного сообщества встретит достойный отпор».

Накануне объединённая следственная группа назвала среди подозреваемых в причастности к катастрофе Боинга под Донецком четверых человек. В том числе — троих россиян. Официальная Москва обвинения в свой адрес отвергает.