Иранские военные действительно сбили американский беспилотник, однако это произошло не над территорией Ирана. Как передает Reuters, об этом заявил представитель командования Вооруженных сил США Билл Урман. Он отметил, что по сути, было совершено нападение на объект наблюдения США в международном воздушном пространстве.

Иранская сторона утверждает, что беспилотник был поражен в небе на юге Ирана. В Тегеране называют произошедшее провокацией.

Иран не стремится ни с кем воевать, — об этом заявил президент страны Хасан Роухани.

Президент США также не стремится к войне с Ираном – утверждает госсекретарь Майк Помпео.

Соединенные Штаты намеренно оказывают сильное давление на Тегеран. Об этом ранее говорила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Напомним, — на прошлой неделе США обвинили Иран в атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

Уничтожение американского беспилотника в Иране едва ли приведет к войне. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», политолог Алексей Малашенко. «Это происшествие, а не виток конфликта. Происшествие не самое приятное, но не думаю, что оно может привести к войне», — сказал он. А.Малашенко заявил, что между США и Ираном идет накопление раздражения и взаимные угрозы. Однако, подчеркнул он, американцы к этой войне не готовы и не стремятся воевать. По его словам, конфронтация между странами будет «бесконечно долгой».