Владимир Путин сегодня вновь отвечал на вопросы россиян в прямом эфире

В Гостиный двор, где расположилась студия «Прямой линии», президент опоздал минут на десять. Дискуссию модерировали двое ведущих, в зале оказалось около сотни гостей, там же работал колл-центр, который, за несколько недель принял около полутора миллиона вопросов. Формат мероприятия в этот раз новизной не смог удивить. Россияне делились своими проблемами, на связи со студией были министры и главы регионов, которые, как и в прежние годы, моментально улавливали сигналы из Москвы.

За спиной президента традиционно установили большой экран. На прошлых «прямых линиях» туда выводились довольно резкие вопросы, например «зачем эта игра в выборы?» и «вам не кажется, что у нас монархия?». В этот раз наблюдателям вопросы показались в большинстве своем безобидными, да и те, в трансляцию попадали крайне редко. Впрочем, в конце второго часа в эфир попало следующее текстовой сообщение: «это правда, что говорит Навальный?» Путин за вопросами следил и отреагировал на один из них.

Уровень жизни, доходы, медицина, отходы — темы, которые затрагивались чаще всего. Президент говорил о реализации национальных проектов, мерах поддержки семей, называя конкретные цифры и показатели. Про детские пособия Путина спросила жительница Подмосковья. Позже выяснилось, что она работает в администрации Серпухова. К дискуссии в первом часе подключили трех корреспондентов из районных больниц. Они пообщались с персоналом и пациентами. Как ни странно, жалоб почти не было. Во втором часе показали большой информационный сюжет про китовую тюрьму на Дальнем Востоке.

Сразу несколько вопросов сегодня задавали известные блогеры. 15-летняя бюьти-блогер спрашивала про свалки, создатель крупного сетевого сообщества MDK просил главу государству прояснить применение закона о неуважении к власти. Автор YT-канала «Дневник хача» спросил про суверенный интернет и заодно прорекламировал собственную лавку с шаурмой. Закон, по словам президента, направлен на защиту интернета. Пришлось Путину прокомментировать преследование журналиста Ивана Голунова.

За несколько минут до конца «прямой линии» ведущие устроили Путину блиц-опрос. Выяснилось, что президент – не инопланетянин, а руководить страной ему не надоело.

Понижать зарплаты чиновникам и главам госкомпаний, по словам Путина, нельзя, иначе «все разбегутся по частным конторам или за границу уедут». Говоря о громких коррупционных делах, Президент сказал, что несет за них личную ответственность.

Серверы «Прямой линии» во время эфира подверглись кибератаке. Главред канала RT Маргарита Симоньян сообщила, что атака велась с территории Украины.

Владимир Путин пообещал сегодня, что будет лично контролировать ход мусорной реформы.

Напомним, активно обсуждать эту тему стали после массовых протестов в разных российских регионах. Самая крупная акция уже год проходит в Архангельской области, однако тема строительства мусорного полигона на станции Шиес в ходе «прямой линии» так и не прозвучала.

Между тем, мусор из Ростовского села, на который пожаловались Путину во время «прямой линии», уже вывезли. Об этом рапортовали местные власти.

«Прямая линия» с президентом – важный способ общения с народом, который становится все более актуальным, — считает политолог Сергей Марков.

Главное предназначение прямой линии с президентом – нравиться Владимиру Путину. Такое мнение в Эфире «Эха Москвы» высказал политолог Михаил Виноградов. По мнению Виноградова, в этом году прямая линия с президентом получилась довольно рядовой.

Прямая линия с президентом Путиным в этом году была совершенно бесполезной, считает редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Люди совершенно разочаровались в президенте, считает Мартынов.