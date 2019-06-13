Минстрой опроверг информацию о росте платежей за отопление для жителей нижних этажей многоквартирных домов

Повышение платежей за отопление для жителей нижних этажей многоквартирных домов не планируется. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и ЖКХ РФ Светлана Никонова.

«Никаких новаций и подобных изменений на сегодняшний день нет, и Минстрой их не планирует. Положений, предусматривающих разные условия оплаты отопления в одном доме по этажам, тоже нет», — сказала она.

С.Никонова отметила, что оплата коммунальных услуг зависит от источника теплоснабжения, этажности дома и материалов, из которых он построен. Однако регионы работают по этим положениям давно, заметила она.

Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике, депутата Бориса Гладких сообщила, что со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности, из-за чего у владельцев квартир, расположенных в малоэтажных домах, могут существенно вырасти платежи.