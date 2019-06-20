Путин: В материалах Международной следственной группы нет доказательств вины России в крушении малайзийского «Боинга»

В материалах Международной следственной группы нет доказательств вины России в крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, «у нас есть своя версия, мы ее представили, но нас никто слушать не хочет».

Накануне Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17. Среди них трое россиян. Один из них – бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин.