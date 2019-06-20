Петербургскому «Мостотресту» грозит крупный штраф из-за того, что работники компании повредили гранитные плиты на набережной канала Грибоедова.

(На «Мостотрест» пожаловался депутат Законодательного собрания от «Справедливой России» Алексей Ковалёв. МВД уже возбудило административное дело, компании грозит штраф до миллиона рублей. По мнению парламентария, сотрудники «Мостотреста» во время ремонта набережной канала Грибоедова неправильно установили временные ограждения. В итоге уложенные исторические гранитные плиты повредили металлическими стержнями. С отверстиями теперь ничего не сделать, из-за них каменные плиты со временем могут вообще разрушиться. )

Напомню, ограду на набережной канала Грибоедова сотрудники «Мостотреста» установили в апреле этого года. Впрочем, по просьбам жителей её быстро убрали.