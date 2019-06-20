На польском участке нефтепровода «Дружба» зафиксировано новое загрязнение

Прокачка сырья была временно приостановлена.

Превышение норм по хлорорганике обнаружили накануне на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», через который нефть поступает из Белоруссии в Польшу. Сегодня утром по результатам новых проб польский оператор PERN прокачку возобновил, сообщили РБК в «Транснефти». Там заверили, что уже месяц после восстановления работы трубопровода доля хлорорганики не превышает допустимых норм. В российской компании уточнили «со слов белорусских коллег», что вероятной причиной ситуации стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Белорусии. Объем грязной нефти, попавшей в трубопровод Мозырь — Адамова Застава, оценили примерно в 20 куб. м.

В свою очередь, белорусский оператор «Гомельтранснефть Дружба» считает, что отдельные всплески концентрации органических хлоридов в точечных образцах свидетельствуют о неоднородном качестве сырья поставляемого Россией.

Предыдущий скандал с грязной нефтью произошел в апреле. Тогда Белоруссия заявила, что уровень загрязняющих веществ в ней в десятки раз превысил нормативы. Из-за этого был приостановлен экспорт на Украину, в Польшу и страны Балтии. Транзит возобновили в мае.