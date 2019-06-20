На станции Шиес Архангельской области активисты записали видеообращение к согражданам с призывом не верить тому, что говорят о них федеральные каналы. Более 600 человек собрались сегодня в Шиесе, рассчитывая коллективно обратиться на «Прямую линию с Владимиром Путиным» с протестом против строительства полигона для московского мусора. Не дождавшись прямого эфира, люди выстроились в цепь, скандируя: «Поморье – не помойка».