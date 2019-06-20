Путин: Виновные в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова должны быть наказаны

Об этом в ходе «Прямой линии» заявил Владимир Путин. По его словам нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не допускать правонарушений с их стороны. Президент напомнил, что из-за истории с наркотиками, подброшенных Голунову, были уволены два генерала. При этом президент высказался против либерализации антинаркотических статей УК, поскольку, по его мнению, угроза для страны, нации и народа остается большой.