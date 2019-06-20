Предпринимателя Василия Бойко-Великого поместили в одну камеру к подозреваемым в нанесении тяжких телесных повреждений

Предпринимателя Василия Бойко-Великого поместили в одну камеру в изоляторе временного содержания к подозреваемым в нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщил ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Он сказал, что это незаконно, поскольку бизнесмена обвиняют в экономическом преступлении, а именно, в многомиллионной растрате из банка Кредитный Экспресс".

Сам Бойко-Великий связывает свое преследование с давлением на его бизнес.