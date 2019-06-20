Путин предложил создать в системе безопасности МВД структуру, которая следила бы за злоупотреблениями в делах

Владимир Путин предложил создать в системе собственной безопасности МВД структуру, которая следила бы за злоупотреблениями в делах подобных делу журналиста Ивана Голунова.

Напомню, — его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Обвинение было снято — наркотики Голунову подбросили.

При этом Путин добавил, что против смягчения наказания по наркотической статье Уголовного кодекса. По его словам, если ее декриминализировать, наркотики станут большой угрозой для страны.