Никита Кучеров получил самую престижную личную награду в мировом хоккее

Нападающий сборной России признан самым ценным игроком сезона в НХЛ.

Кучеров стал обладателем Харт Трофи. По сути это означает, что на данный момент он лучший хоккеист на планете. Это решение продублировал и профсоюз игроков, то есть коллеги. Они присудили Никите Тед Линдсей Трофи. Кучеров в сезоне набрал 128 очков. Он самый результативный игрок лиги, что принесло ему еще один титул Арт Росс Тррфи. Своеобразный хет-трик не оставляет сомнений в том, что равных ему сейчас нет. Его одноклубник вратарь клуба Тампа Бей Лайтнинг Андрей Василевский стал лауреатом Везина Трофи, то есть награды самому квалифицированному голкиперу Лиги. В символической сборной – пятерке звезд сезона помимо Кучерова и Василевского присутствует и еще один российский форвард Александр Овечкин, который кроме того получил Морис Ришар Трофи как главный бомбардир чемпионата. Он забросил 51 шайбу.



В этом году Василевский, Кучеров и Овечкин стали бронзовыми призерами Чемпионата мира по хоккею, который проходило в Словакии.