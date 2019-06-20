В парламенте Грузии разгорелся скандал, вызванный выступлением в зале с места спикера российского депутата

Скандал произошёл во второй день сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Она проходила в здании парламента Грузии. Законодателей возмутило то, что заседание вёл депутат Госдумы и одновременно глава Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов. Россиянин к тому же сидел в кресле председателя парламента. Оппозиционные депутаты из фракций «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия — Движение за Свободу» пикетировали трибуну и кресло спикера и потребовали немедленно сессию прекратить. Они призвали российского депутата с коллегами уйти из зала. Заседание через полчаса после начала пикетов прервали. Российские депутаты под охраной покинули здание парламента Грузии. Абсолютно неприемлемым назвал выступление российского депутата с места спикера председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Он напомнил, что Россия цитата по Интерфаксу «оккупировала пятую часть территорий Грузии». В том же ключе высказались лидеры и представители ряда партий и даже президент страны. Саломе Зурабишвили исключила православный союз Грузии с Россией, назвав её оккупантом. Депутат Гаврилов сказал, что никакого дискомфорта из-за протестов не испытывает.

Заседание возобновится по одним данным через два часа, по другим уже завтра в одной из гостиниц Тбилиси. Первоначально заседание должен был вести представитель Греции.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.