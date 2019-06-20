Лидеры стран ЕС, как ожидается, примут сегодня решение об очередном продлении на полгода санкций в отношении России
Лидеры стран ЕС, как ожидается, примут сегодня политическое решение об очередном продлении на полгода санкций в отношении России. Они связаны с отсутствием реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине.
Россия и Запад понесли обоюдные потери от взаимных ограничительных мер, однако Москва никогда не поступится своими национальными интересами, — сказал сегодня Владимир Путин
При этом, по словам Путина, Россия ни с кем не ругалась и не собирается этого делать.