Лидеры стран ЕС, как ожидается, примут сегодня решение об очередном продлении на полгода санкций в отношении России

Лидеры стран ЕС, как ожидается, примут сегодня политическое решение об очередном продлении на полгода санкций в отношении России. Они связаны с отсутствием реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине.



Россия и Запад понесли обоюдные потери от взаимных ограничительных мер, однако Москва никогда не поступится своими национальными интересами, — сказал сегодня Владимир Путин

При этом, по словам Путина, Россия ни с кем не ругалась и не собирается этого делать.