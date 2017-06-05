Путин: никакой либерализации «наркотической» статьи быть не может

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он против либерализации статей Уголовного кодекса за незаконный оборот наркотиков.

«Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. Если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может», — сказал Путин во время «Прямой линии».