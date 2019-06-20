Власти намерены мониторить контент онлайн-кинотеатров

Роскомнадзор проконтролирует соблюдение ими закона об информации.

Созданная по заказу подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра автоматизированная система должна будет следить за тем, чтобы онлайн-кинотеатры не распространяли призывы к терроризму, экстремистские материалы, пропаганду порнографии, культ насилия и нецезурную брань. На днях были подведены итоги тендера на разработку концепции и техзадания на создание такой системы. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные госзакупок, начальная цена закупки составляла 1,8 миллиона рублей. Победителем конкурса стала компания «М13» — разработчик системы мониторинга СМИ «Катюша», которую используют, в частности, в администрации президента. Она предложила разработать техническое задание за 1,5 миллиона.

Реестр аудиовизуальных сервисов, который упоминается в закупочной документации, предусмотрен поправками в закон «Об информации», которые вступили в силу почти два года назад. Он уже создан, но в него не включен ни один сервис.