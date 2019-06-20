В Москве идет второй час «прямой линии» Владимира Путина

Сообщается, что президенту прислали более полутора миллионов вопросов, в основном на социальную тематику. В ходе программы глава государства пообещал лично контролировать ход реформы отрасли переработки мусора.

В ходе прямой линии Путину продемонстрировали фотографии из Ростовской, Нижегородской и Свердловской областей, на которых были запечатлены горы мусора. Однако активистам из Архангельской области, где сейчас проходят самые острые протесты из-за строительства полигона для столичных отходов, выступить пока не дали. Им запретили выйти в эфир с места строительства на станции Шиес и перенесли включение за полтора десятка километров, в райцентр.

Между тем, сами активисты заранее записали видеообращение к властям.

Как пишет интернет-газета Znak.com, часть активистов выдвинулась в райцентр, чтобы успеть к включению. В самом селе Яренск повышены меры безопасности.