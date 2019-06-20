Госдеп США призвал Россию привлечь подозреваемых по делу малазийского Боинга к ответственности

Вчера Совместная следственная группа назвал имена трёх россиян и одного украинца, причастных к крушению рейса MH-17.

Между тем, как пишут «Ведомости», официальная Москва может осторожно порадоваться докладу следствия.

Международное следствие назвало в числе подозреваемых бывшего министра обороны самопровозглашённой ДНР Игоря Стрелкова, главу разведки Сергея Дубинского и его подчинённого Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко.