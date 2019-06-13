Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан попросил помощи у президента США

Имя президента прозвучало в Мосгорсуде, где рассматривался вопрос об аресте иностранца.

Кроме журналистов на слушания в Мосгорсуд сегодня пришли консулы США и Ирландии. На заседание кроме адвоката и переводчика никого не пустили. Рассмотрение жалобы прошло в закрытом режиме по требованию следствия. Защитник Уилана Владимир Жеребенков рассказал «Эху», что его американца не имеет смысла держать под стражей, хотя к условиям в СИЗО «Лефортово» у него претензий нет.

Решение по жалобе защиты оглашали уже для всех. Уилан, мужчина средних лет в очках, стоял в стеклянной камере и был одет в свитер и брюки. Те самые, которые были на нем в момент задержания в конце прошлого года, когда у него нашли флешку с секретными данными. Увидев телеоператоров и корреспондентов зарубежных изданий, обвиняемый выступил с небольшой речью. Читая по бумажке, он обратился к политикам и президенту Трампу.

Несмотря на замечания приставов, Уилану удалось ответить на вопросы журналистов. Он напомнил, что не признает вину, а в Москву он приезжал всегда как турист. Задержание он назвал похищением, дело — политически мотивированным, а суд — показушным. Судья Павел Мелехин оставил американца под стражей до конца лета.

По обвинению в шпионаже Уилану грозит до 20 лет тюрьмы.