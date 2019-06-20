Вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник в районе Персидского залива. Вашингтон официально потерю летательного аппарата не подтвердил.

Военные Корпуса стражей исламской революции сбили американский беспилотник Global Hawk, как только он нарушил воздушное пространство. Об этом заявило командование КСИР, обращение показал телеканал Press TV. Военные утверждают, что это произошло на юге Ирана в провинции Хормозган у побережья Персидского залива. Беспилотник взлетел оттуда с базы США и тайно вёл разведку. Любое нарушение границы будет пресекаться, заверил командующий Корпуса Хосейн Салами. По его словам, сбитый беспилотник можно расценивать как открытое и чёткое послание к Штатам. Цитата: «любой враг-нарушитель границы будет уничтожен». Командующий подчеркнул: его страна не хочет войны с кем-либо, но к ней готова. Провокацией назвали действия беспилотника в иранском МИДе. Пентагон потерю не подтвердил. Неофициально представители США отмечали, что никаких беспилотников над Ираном не было. Инцидент произошёл не над Ираном, а в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, рассказал агентству Рейтер представитель вооружённых сил США, пожелавший остаться неизвестным. По его словам Тегеран сбил беспилотник-разведчик Тритон американских ВМС. Аппарат разработан на базе Глобал Хоук, оборудован ракетным двигателем, который позволяет подниматься на высоту до 20ти километров и летать почти 30 часов.

Тегеран намерен подать жалобу в ООН из-за нарушения беспилотником воздушного пространства страны.

Отношения между США и Ираном в последнее время серьезно обострились. Вашингтон объявил о намерениях усилить военный контингент на Ближнем Востоке. В регион перебросят зенитно-ракетные комплексы Patriot, беспилотники и самолеты-разведчики – рассказали в Пентагоне.

При этом ранее госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Тегераном.

Похожие заявления звучали и с другой стороны. Президент Ирана Хасан Роухани говорил, что его страна также не хочет воевать ни с каким другим государством.

Российская сторона считает, что США намерено оказывают сильнейшее давление на Иран. С таким заявлением ранее выступила пресс-секретарь МИДа Мария Захарова.

Захарова отметил, что действия Вашингтона чреваты дестабилизацией на всем Ближнем Востоке.