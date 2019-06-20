Цены за отопление хотят пересчитат

С будущего года в России начнут действовать новые тарифы.

Новые нормативы будут рассчитываться в зависимости от этажности здания. На нижних этажах могут существенно вырасти платежи, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на члена Комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких. Он отметил, что основная нагрузка ляжет на владельцев квартир с 1-го по 4-й этаж. Почему, депутат не объяснил, но напомнил, что такие правила должны были внедрить еще с 2016 года, однако тогда было подготовлено обращение к председателю правительства о том, чтобы их отменить, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы отложить срок введения. В итоге Минстрой добился переноса на четыре года. Парламентарий считает целесообразным передать полномочия по вводу нового норматива региональным властям, которые будут сами решать, стоит ли в их условиях вводить такой порядок расчёта оплаты отопления.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по сдерживанию роста тарифов на ЖКХ.