Тегеран назвал «провокацией» действия американского беспилотника, сбитого иранскими военными

Во внешнеполитическом ведомстве Исламской республики обвинили США в нарушении воздушных границ.



Между тем, в Вашингтоне утверждают, что беспилотный летательный аппарат находился в международном воздушном пространстве. При этом официальный Пентагон пока не подтвердил факт потери разведчика.

В последнее время отношения между США и Ираном серьезно обострились: Вашингтон обвинил Тегеран в недавней атаке на танкеры в Оманском заливе и сообщил о планах усилить военную группировку в регионе.