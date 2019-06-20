Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к президенту США

Это произошло на заседании Мосгорсуда.

Зашита оспаривала решение Лефортовского суда о продлении ареста и хотела перевести обвиняемого под домашний арест. Рассмотрение жалобы прошло в закрытом режиме. Журналистов и консулов США и Ирландии, гражданином которой Уилан также является, позвали в зал. Уилан из аквариума прочитал по бумажке обращение на английском.

Он Поблагодарил дипломатов за поддержку, обратился к Трампу, вспомнив его предвыборный лозунг. Цитирую: мы не сможем сделать Америку, если не будем защищать американцев, где бы они ни были.

Уилан пожаловался на условия содержания, отсутствие книг и медицинской помощи, недопуск журналистов.

Преследование он назвал политически мотивированным, а суд — показушным. Он вновь заявил о своей невиновности и заявил, что в Москву перед задержанием накануне Нового года приехал лишь как турист. При этом он отказался назвать имя своего Товарища, который подложил ему флешку с секретными данными. Мосгорсуд посчитал решение коллег из нижестоящей инстанции законнным, и оставил Уилана под стражей.

Уилану грозит длительное тюремное заключение.