США усилят свое военное присутствие на Ближнем Востоке

В регион перебросят зенитно-ракетные комплексы Patriot, беспилотники и самолеты-разведчики – рассказали в Пентагоне. «Соединенные Штаты не ищут конфликта с Ираном, но готовы защищать американские вооруженные силы и интересы» — отметили в военном ведомстве.

Вашингтон в ближайшее время также отправит на Ближний Восток более тысячи солдат в качестве ответа на недавние атаки на танкеры в Оманском заливе. США утверждают, что к нападениям причастен Тегеран.

Сегодня стало известно, что Иран сбил американский беспилотник.