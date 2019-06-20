В Москве проходит очередная, 17-я по счету, прямая линия с Владимиром Путиным

В Москве началась очередная, 17-я по счету, прямая линия с Владимиром Путиным. Президент опоздал к началу эфира почти на 10 минут. В этом году главе государства прислали более полутора миллионов вопросов, большинство из которых на социальную тематику.

Между тем, как стало известно перед началом прямой линии, активистам в Архангельской области, протестующим из-за строительства мусорного полигона, не дадут выйти в эфир с места событий. Площадку для включения перенесли за полтора десятка километров, в районный центр.