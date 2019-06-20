Международная федерация легкой атлетики получила большую часть данных московской антидопинговой лаборатории, которые уже были обработаны экспертами ВАДА.

Данные переданы в специальный независимый орган, созданный ИААФ – Атлетикс Интегрити Юнит. Именно ему и предстоит сделать выводы из полученной информации. Всего доставлено 110 000 файлов, которые относятся к периоду 2012-2015 годов. Предполагается, что они могут содержать свидетельства о нарушении российскими спортсменами антидопинговых правил. Глава российского антидопингового агентства Юрий Ганус полагает, что это может стать основанием громких дел. На прошлой недели уведомление о таком нарушении получил вице-президент всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийский чемпион 2008 года Андрей Сильнов. До тех пор, пока материалы не будут полностью исследованы ВФЛА не может быть восстановлена в правах.

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в 2015 году. Российские легкоатлеты выступают на международной арене под нейтральным флагам, в случае если получат индивидуальный допуск.