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12:00, 20 июня 2019

Следствие вменяет Бойко-Великому хищение средств клиентов банка «Кредитный экспресс» на сумму 4 миллионов долларов

Следствие вменяет известному бизнесмену Василию Бойко-Великому хищение средств клиентов банка «Кредитный экспресс» на сумму порядка 4 миллионов долларов. На данный момент установлено более 30 фактов растраты.

По данным Следственного комитета, хищения совершались в период с 2013 по 2018 годы. Проверяются также факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юрлицам, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Отмечается, что из-за «системных хищений» «Кредитный экспресс» лишился лицензии. Убытки вкладчикам пришлось возмещать «Агентству по страхованию вкладов». Оно и является потерпевшей стороной. Помимо предпринимателя, которому принадлежит 10% уставного капитала банка, по делу проходят еще шестеро сотрудников кредитной организации, в том числе директор Алла Кабанова и главный бухгалтер Мария Антонова. Все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения в растрате денежных средств, совершенной организованной группой. Следствие просит суд их арестовать. Бизнесмен, по словам его адвоката, вину не признает и считает, что его преследуют за «гражданскую и патриотическую позицию».

Православный меценат, глава агрохолдинга «Русское молоко» Бойко-Великий, известен своими ультраконсервативными взглядами и эксцентричным поведением. Он, например, ввел для сотрудников предприятия так называемый православный кодекс и просил министра культуры убрать из Третьяковки картину «Иван Грозный и сын его Иван».



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