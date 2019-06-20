Иран будет решительно реагировать на любое посягательство со стороны

Об этом сказал командующий Корпусом Стражей Исламской революции. Соответствующее высказывание он сделал после того, как сегодня Иран сбил американский беспилотник, который, якобы, нарушил воздушное пространство страны.

Между тем, ранее госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что Вашингтон не стремится к конфликту с Тегераном.

Похожие заявления звучали и с другой стороны. Президент Ирана Хасан Роухани говорил, что его страна также не хочет воевать ни с каким другим государством.

Пентагон официально не подтвердил факт крушения беспилотника. Однако, по сведениям источника Reuters в Вооружённых силах США, аппарат действительно был сбит, но, якобы, в международной воздушной зоне.