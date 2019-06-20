Французский бизнесмен Бернар Арно стал третьим человеком на планете, чьё состояние превысило 100 миллиардов долларов. Кроме предпринимателя в этот список входят только основатель компании Amazon Джефф Безес и основатель Microsoft Билл Гейтс.



По оценкам Bloomberg, попасть в эту группу Арно помог в целом успешный год для его люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy. По подсчётам агентства, состояние предпринимателя равняется 3 процентам ВВП Франции.