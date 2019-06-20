Французский бизнесмен Бернар Арно стал третьим человеком на планете, чьё состояние превысило 100 миллиардов долларов
Французский бизнесмен Бернар Арно стал третьим человеком на планете, чьё состояние превысило 100 миллиардов долларов. Кроме предпринимателя в этот список входят только основатель компании Amazon Джефф Безес и основатель Microsoft Билл Гейтс.
По оценкам Bloomberg, попасть в эту группу Арно помог в целом успешный год для его люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy. По подсчётам агентства, состояние предпринимателя равняется 3 процентам ВВП Франции.