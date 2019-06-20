Сбитый американский беспилотник, по мнению Ирана, является сигналом готовности Исламской республики к войне. Об этом сказал глава Корпуса Стражей исламской революции. Хоссейн Салами добавил, что Тегеран войны не хочет. Видеообращение транслировал телеканал Пресс ТВ.

Ранее КСИР сообщил, что американский разведчик был сбит после нарушения воздушного пространства Ирана. Пентагон официально это не подтвердил. В то же время источник Reuters в Вооружённых силах США сказал, что аппарат действительно был сбит, но произошло это в международной воздушной зоне.