Активистам из Шиеса не дадут обратиться к Владимиру Путину с места строительства мусорного полигона

Площадку для прямой линии с президентом организовали в селе Яренск, который находится в полутора десятках километров. Как пишет интернет-газета Znak.com, часть активистов выдвинулась в райцентр, чтобы успеть к включению, в самом селе усилили режим безопасности.

Между тем, сами протестующие уже записали видеообращение к властям.

На станции Шиес в Архангельской области не утихают протесты. Там планируется построить мусорный полигон для отходов из Москвы.