Правительство готовит новый штраф для автомобилистов

В Кабмине предложили ввести штрафы в размере 2,5 тысяч рублей для водителей, которые пользуются платными дорогами, но не платят за проезд. Об этом пишет «Парламентская газета».

Планируемый штраф в правительстве сравнили с штрафами за не оплаченную вовремя парковку и за безбилетный проезд в метрополитене.

«Парламентская газета» приводит пример штрафов за такие же нарушения в других странах: в Италии штраф за неоплату проезда по платной дороге составляет 300 евро, в Австрии — 120 евро, а в Швейцарии — 200 франков.

Авторы данной инициативы предлагают перечислять штрафы в региональные бюджеты. Платные дороги федерального и регионального значения есть в 13 регионах России.

Соответствующие поправки уже сегодня рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.