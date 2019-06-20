Сборная Аргентины с трудом ушла от поражение в матче с Парагваем на Кубке Америки

Колумбия обеспечила себе выход в плей-офф.

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оставил в запасе Серхио Аруэро и Анхеля ди Марию. В последних 11 матчах Скалони ни разу не повторил один и тот же состав и использовал 41 футболиста. На 37 минуте очередное сочетание игроков в футболках аргентинской команды не помешало соперникам забить очень простой гол. Отыграться команде Скалони удалось на 57 минуте, когда арбитр с помощью системы ВАР определил игру рукой в штрафной Парагвая и Месси забил свой первый гол на турнире. Спустя 6 минут Парагвай мог выйти вперед, если бы голкипер сборной Аргентины Армани не отразил ответный пенальти. Ничья 1-1. Во втором матче в этой же группе Колумбия победила Катар, забив на 86 минуте единственный гол 1-0. Набрав 6 очков, колумбийцы обеспечили себе первое место. Парагвай занимает второе, набрав два очка, у Катара и Аргентины по одному.

Эти команды встречаются в последнем туре, в котором также сыграют Парагвай и Колумбия.