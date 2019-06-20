Видеохостинг Youtube обновит старые музыкальные клипы

Они будут доступны в лучшем качестве.

Клипы Джанет Джексон, Beastie Boys, Гвен Стэфани, Maroon 5, группы «Кисс» и многих других постепенно, каждую неделю будут выходить в высоком разрешении. К концу 2020-ого года Youtube и Universal Music Group планируют обработать таким образом тысячу видеороликов, которые изначально сняты 10, 25 или даже 30 лет назад.

В сообщении компаний говорится, что эти видео нуждаются в реставрации также, как ценные экспонаты в музеях. Изначально их снимали для ламповых телевизоров с монодинамиками, а после обновления они будут лучше подходить для просмотра на современной технике.



Youtube также обещает, что новые ролики появятся там же, где старые. То есть они будут доступны по тем же ссылкам, и комментарии с лайками не пропадут.

Обновленные ролики будут доступны не только по платной подписке в Youtube Musiс, но и на общей версии хостинга.