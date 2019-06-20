Подмосковные власти пообещали закрыть все мусорные полигоны в регионе в ближайшие 5 лет. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу местного Министерства экологии. Вместо этого планируется построить 4 мусоросжигательных завода и 12 комплексов по переработке отходов.

Мусорные протесты, которые начались в Подмосковье в прошлом году, постепенно переместились в регионы. Так, в Архангельской области не прекращаются акции против строительства полигона, который должен будет принимать мусор из Москвы.