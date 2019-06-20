Бизнесмену Василию Бойко-Великому предъявили обвинение в растрате средств банка «Кредит экспресс». По данным следователей, скандально известному предпринимателю и его сообщникам вменяют более 30 эпизодов хищения на сумму около 4 миллионов долларов. Обвиняемые, по некоторым данным, подделывали документы о том, что их клиенты, якобы, получили кредиты. Это привело к отзыву лицензии у банка.

Все фигуранты задержаны.