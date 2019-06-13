Мосгорсуд приступает к рассмотрению жалобы американца Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже

Защита просит отпустить его из-под стражи. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Вокруг этого дела сегодня даже больше секретности чем обычно. На сайте Мосгорсуда информации о заседании нет, приставы, регистрирующие всех посетителей не входе в суд, фамилию Уилана не слышали, в канцелярии также разводят руками.

Нужный кабинет не без труда, но нашёлся. На интерактивном табло рядом с дверью — ноль информации. Представитель суда сообщил «Эху», что Уилана вероятнее всего уже доставили в суд. Журналистов на рассмотрение жалобы на продление ареста не пустят из-за секретных сведений. Более того, когда начнётся заседание, не понятно. До этого судья должен решить вопрос с мерой пресечения по другому громкому делу. Речь идёт о коллеге учёного Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в госизмене.

К залу суда подошла группа иностранцев. Посольство США — представилась девушка приставу на русском. Кроме американского консула здесь находится консул Ирландии. Вероятнее всего, их также не пустят в зал.

Уилана задержали в конце прошлого года в Москве при получении флешки, на которой, как утверждает следствие, были сведения, составляющие гостайну. Уилан вину отрицает.