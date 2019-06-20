Российские власти будут следить за контентом он-лайн кинотеатров

В тендере на разработку проекта победила компания М-13, известная система мониторинга прессы для президентской администрации. Как пишет «Коммерсантъ», новая система должна будет следить, чтобы видеосервисы не распространяли призывы к терроризму, экстремистские материалы, пропаганду насилия и нецензурную брань. В то же время эксперты сомневаются в перспективах инициативы. Похожую систему уже безуспешно пытались создать для кабельного телевидения.