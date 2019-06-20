В подмосковном Раменском высокопоставленный полицейский задержан по подозрению в фальсификации уголовного дела. Подполковника Дмитрия Панкратова взяли под стражу после допроса в Следственном комитете. По версии СК, трое его бывших подчинённых подбросили местному жителю около 1 грамма амфетамина, обвинив его в сбыте наркотиков. Ранее Панкратов проходил по этому делу, как свидетель, но теперь его считают организатором преступной группы.