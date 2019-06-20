Вашингтон призвал Москву привлечь подозреваемых по делу малазийского Боинга к ответственности

Любой, кто будет обвинён, должен предстать перед судом, сказал глава внешнеполитического ведомства Майкл Помпео.

Накануне совместная следственная группа назвал имена трёх россиян и одного украинца, причастных к крушению рейса MH-17. Глава национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке сказал, что надеется на содействие России.

Вестербеке добавил, что на подозреваемых выданы международные ордера. Это бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков, глава разведки Сергей Дубинский и его подчинённый Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.