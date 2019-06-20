В Национальной хоккейной лиге подвели итоги сезона

Среди лауреатов есть российские игроки.

Никита Кучеров получил Харт Трофи – приз, который вручается самому ценному игроку сезона. Это наиболее престижная индивидуальная награда лиги. Никита был лидером своего клуба Тампа Бей Лайтнинг. Команда выиграла регулярный чемпионат, а сам Кучеров стал лучшим бомбардиром сезона, то есть обладателем еще одного приза Арт Росс трофи. Кроме того, нашего форварда назвал лучшим хоккеистом сезона профсоюз игроков, то есть коллеги. Голкипер Андрей Василевский, играющий вместе с Кучеровым в Тампе получил Везина трофи – которым отмечают лучшего вратаря сезона. Оба, естественно попали в символическую сборную Лиги, где с ними соседствует еще один россиянин – Александр Овечкин, который забросил в регулярном чемпионате больше всех шайб – 51 и отмечен призом имени Мориса Ришара.

Кроме россиян в символическую пятерку попали защитники Марк Джиордано и Брент Бернс, а также форвард Коннор Макдэвид.