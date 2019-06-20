Иранские военные сбили американский беспилотник

В Пентагоне официально этого еще не признали.

Разведывательный беспилотный летательный аппарат «Глобал Хоук» сбит этой ночью на юге Ирана, — утверждают в Корпусе Стражей Исламской Революции. В сообщении военных говорится, что беспилотник нарушил воздушное пространство страны. Американцы эту официально информацию не подтверждают.

В центральном командовании вооруженных сил США отметили, что в это время никаких операций в небе над Ираном не проводилось. Следовательно, их БПЛА там быть не могло.

Тем не менее, источник агентства «Рейтер» в американской армии на условиях анонимности сказал, что там действительно сбили дрон, только другой модели. По его данным это был разведывательный БПЛА «Тритон».

Скандал происходит на фоне неспокойной обстановки в заливе. Неделю назад произошла атака на два танкера с нефтью. В организации этих нападений США обвиняют Иран.

Никаких фото или видеодоказательств существования сбитого беспилотника пока не опубликовано.