Жители Гонконга пригрозили властям новыми протестами из-за законопроекта об экстрадиции

Как пишет газета «Стандарт», ультиматум выдвинули студенческие активисты. Они потребовали от главы местной администрации выступить с заявлением по поводу резонансного документа. В противном случае молодёжные движения пообещали созвать новую массовую демонстрацию у правительственного комплекса.

Глава Гонконга уже дважды приносила публичные извинения за кризис. Керри Лам пообещала снять вопрос на неопределённый период. Однако демонстранты требуют полностью отказаться от инициативы. Недовольство вызвал законопроект, который позволит выдавать из Гонконга на материковый Китай лиц для судебного преследования.