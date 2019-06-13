Ученые готовят косаток и белух к освобождению из «китовой тюрьмы»

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники. Общественным организациям не дают контролировать процесс, поэтому сказать, что именно происходит, достаточно сложно. Об этом «Эху» сказал руководитель группы помощи морским животным «Друзья Океана» Вячеслав Козлов.

Перевозка косаток и белух – это непростая операция, особенно при жаркой погоде, — пояснил Вячеслав Козлов. Правильная смена воды, место выпуска, процесс реабилитации – все это очень важные детали, о которых зоозащитникам пока ничего неизвестно, — добавил он.