Бизнесмен Василий Бойко-Великий задержан в Москве по делу о крупной растрате

Скандального известного предпринимателя обвиняют в хищении полумиллиона долларов. Сам он вину не признаёт.

Владельца холдинга «Русское молоко» и ряда других, сторонника президента Путина и человека ультраконсервативных взглядов уже сегодня могут отправить под стражу. Следствие обвиняет Василия Бойко-Великого в хищении пятисот тысяч долларов со счёта бывшего совладельца ростовского банка Кредит Экспресс Владимира Шеина. Преступление по версии СК было совершено 5 лет назад. Дело ведёт Главное следственное управление. Адвокат бизнесмена настаивает: между ним и потерпевшим был договор займа, его Бойко-Великий погасил, поэтому обвинения беспочвенны. Компании, которыми он владеет, не имеют отношения к уголовному делу, добавил адвокат. Тем не менее на предприятиях по данным РБК прошли обыски. Обвиняемый — православный, известный эксцентричным поведением. Он в частности требовал от сотрудников своего предприятия Русское молоко обвенчаться с законными супругами и запретил женщинам-подчинённым делать аборты. Бизнесмен также поощрял зачёркивание штрих-кодов на молочной продукции. А ещё требовал убрать из экспозиции Третьяковской галереи картину «Иван Грозный и сын его Иван», называя её клеветнической.

У Бойко-Великого ранее уже были проблемы с законом. В 2007 его арестовали за мошенническую скупку земель в Рузском районе Подмосковья, вскоре он вышел под залог в 50 миллионов рублей. Позднее бизнесмена обвинили в организации преступного сообщества, но он снова сумел остаться на свободе.