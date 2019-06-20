Российское посольство проконтролирует процесс депортации осужденного в США россиянина

Олега Тищенко признали виновным по статье о контрабанде. Накануне он был приговорен к году лишения свободы, и освобожден, поскольку уже отсидел этот срок.

Дело было заведено из-за попытки россиянина вывезти из страны руководство по эксплуатации истребителя F-16, которое он купил в интернете. Тищенко – разработчик компьютерных игр. Он утверждал, что документация нужна ему для создания высокоточного авиасимулятора. По выдвинутым против него обвинениям, россиянину грозило до 10 лет лишения свободы.