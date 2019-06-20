Вашингтон готов обсуждать с Анкарой компенсацию, если Турция откажется от российских С-400

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации. Кроме того, США грозят Анкаре санкциями в случае закупки зенитных систем. Как стало известно накануне, ограничительные меры могут коснуться турецких оборонных предприятий. Еще один рычаг давления на президента Реджепа Эрдогана – поставки американских истребителей F-35. Турция может не получить самолеты, так как в Вашингтоне опасаются, что их совместное использование с С-400 рассекретит некоторые технологии.